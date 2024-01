“Pouco a pouco a gente vai colocar nosso jeito de operar”, diz CEO da Zurich sobre Aeroporto de Natal

Vencedora do leilão para ser a nova administradora do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, a Zurich Airport Brasil está prestes a assumir o equipamento. CEO da empresa suíça no Brasil, Ricardo Gesse, falou sobre os primeiros passos na operação do terminal com objetivo de se consolidar com os passageiros.

“Existe uma operação segura acontecendo. Isso é super importante para a gente, mas pouco a pouco a gente vai colocar nosso jeito de operar. Hoje nós administramos os dois melhores aeroportos do Brasil, segundo o passageiro, na pesquisa SAC”, afirmou Ricardo Gesse.

Dentre as novidades, o CEO da Zurich anunciou a implementação de um sistema de speech (avisos sonoros) automático, logo após o início da operação. O mecanismo vai substituir o trabalho dos agentes de aeroporto na leitura dass mensagens sobre os voos. “A gente tem um conceito de aeroporto silencioso que é muito importante. Então isso é um conforto para o passageiro, e a gente começa a agregar”, disse Ricardo Gesse.

Hub dos Correios

O CEO da Zurich também comentou sobre a instalação do Hub dos Correios no aeroporto. Ele disse que já existe uma área destinada para a empresa no terminal e que já houve um contato inicial com representantes da estatal.

“Por tudo que já foi manifestado, pelo que entendemos, existe essa diretriz estratégica dos Correios, existe a área reservada para eles, inclusive pela Inframérica. Uma área com uma infraestrutura bastante pronta, com energia elétrica, com água, em uma área plana próximo ao acesso à pista. Isso, com certeza, facilitará a operacionalidade. Agora a gente vai conversar oficialmente com eles”, pontuou Ricardo Gesse.