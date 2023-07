Potiguar vence Bahia de Feira em Mossoró e fica a um empate de vaga

Com a vitória, o Potiguar tem a vantagem do empate no jogo da volta, que está marcado para sábado, às 17h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O Bahia precisa vencer por dois gols para assegurar a classificação. Se vencer por um gol, a vaga para as oitavas de final será decidida nos pênaltis.