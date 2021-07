Potiguar e NS2 selecionam jovens para equipe de Futsal

Agregar novos e importantes valores à marca Potiguar. Esse é o pensamento da nova diretoria do Alvirrubro, que fechou uma parceria com a NC2 Sports, do atleta Neto Caraúbas. A NC2 Sports é uma empresa com atuação em Gestão de Atletas, Marketing Esportivo e também atua com escolinhas de futsal e futebol.

Natural de Caraúbas/RN, Neto, de 39 anos, já defendeu, no futsal, importantes equipes do cenário nacional e internacional. O atleta atuou por ABC/RN, América de Natal/RN, Sumov Atlético Clube/CE, Cresol/Marreco Futsal/PR, Ponta Grossa/PR, AES Sobradinho/RS, Afusca Cachoeirinha/RS, CS United Galati/Romênia. Neto também já defendeu as cores da Seleção Brasileira. Em 2021, o atleta defenderá a A.A. Balsas Futsal/MA, onde disputará a Taça Brasil e a Liga Nordeste.

O novo parceiro falou da importância do trabalho. “É Sempre importante fazer parcerias com clubes de grande torcida e de grande marca como é o Potiguar. A nova diretoria do clube tem uma visão muito bacana e muito nobre. Ativar o futsal é um passo importante para a captação de novos atletas. Espero poder ajudar ao Potiguar o máximo possível”, contou Neto Caraúbas, que será Observador Técnico da equipe de futsal alvirrubra.

Neto explica como será o trabalho. “A NC2 Sports vai ter um papel de auxiliar o clube na captação de jovens atletas. Com todo o nosso conhecimento pelo mundo do futsal, vamos buscar estreitar relações com novos mercados e ajudar no desenvolvimento deste brilhante projeto do futsal de base do Potiguar”, completou.

Diretor de Futebol Amador do Potiguar, Gleison Raniele, que será o responsável pela equipe de futsal do Maior do Interior, falou sobre o trabalho que será desenvolvido pelo Alvirrubro.

“O projeto de ativar o futsal sempre foi uma das ideias do nosso presidente Executivo, Djalma Freire Júnior. Fiquei muito feliz em receber o convite para assumir o cargo na diretoria e ser o responsável pelo futsal do Potiguar. Nossa ideia, neste momento, é iniciar com as categorias de base (Sub-15 e Sub-17) e depois vamos abrir a captação para a categoria aberta. Nosso projeto ganha mais credibilidade com a parceria com a NC2 Sports, do Neto Caraúbas. Ele é uma grande referência no futsal a nível nacional e vai ser um importante parceiro, tanto na captação de jovens atletas como também para abrir portas para o Potiguar em outros estados”, contou Gleison Raniele.

PROCESSO SELETIVO E DE CAPTAÇÃO PARA O FUTSAL

Com o objetivo de buscar futuros talentos para o futsal, a Associação Cultural e Desportiva Potiguar realizará avaliações técnicas para jovens de 15 a 17 anos. A primeira etapa das avaliações acontecerá no dia 17 de julho, a partir das 8h, no Ginásio Poliesportivo da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) – Campus Mossoró/RN.

O atendimento para as inscrições será efetuado exclusivamente pelo WhatsApp (84) 99441-3689 – a partir das 18h desta sexta-feira, 9 de julho de 2021.