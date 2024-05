Potiguar e família ficam com casa submersa após enchentes no RS: ‘Só pegamos documentos e roupas’

Um potiguar precisou sair às pressas de casa com a família após as enchentes que atingem parte do Rio Grande do Sul chegarem ao bairro dele no município de Canoas, que fica na Região Metropolitana de Porto Alegre e é uma das cidade mais afetadas pela tragédia.

Horas depois do potiguar Elikson Medeiros, a mulher Vitória Lisboa e os dois filhos deixarem o local, a casa ficou completamente submersa, com apenas o telhado acima do nível da água (veja imagem acima). Segundo o casal, eles perderam praticamente todos os bens materiais.

Mais de 80 pessoas já morreram no estado por conta dos temporais nos últimos dias, e há mais de 100 desaparecidos. A matéria foi atualizada por volta das 15h desta segunda-feira (6).

O administrador Elikson, que é natural de Macaíba e mora há três anos no RS, deixou a casa onde vivia com a família na noite de sexta-feira. As imagens que mostram a residência completamente engolida pela água foram registradas por vizinhos que foram resgatados no sábado.

“Nós não imaginávamos realmente que a água iria chegar ao nosso bairro, tendo em vista que nós moramos em torno de 5 a 7 quilômetros de distância do rio [Guaíba]”, contou o potiguar Elikson.