Potiguar de Mossoró anuncia Talisson como novo reforço

A Associação Cultural e Desportiva Potiguar oficializa a contratação de Talisson. O atacante, de 29 anos, é o 19° reforço do Time Macho.

Talisson Jorge de Moura Brito é natural de Belém/PA e iniciou sua carreira no Gonçalense/RJ. O novo reforço alvirrubro estava no Serrano/RJ, onde conquistou o acesso à Série A2 do Carioca. O atacante foi um dos destaques da equipe na competição.

Além de Talisson, a comissão técnica liderada por Robson Melo também conta com os atacantes Lucas Cipoal, Pecel, Pedrinho e Sampaio, já anunciados como reforços. Além de Hiago, João Lucas e Kauã, atletas oriundos das categorias de base do clube.

FICHA TÉCNICA:

Nome: Talisson Jorge de Moura Brito – TALISSON

Data de Nascimento: 28/09/1994 – 29 anos

Natural: Belém/PA

Altura: 176cm

Posição: Atacante

Clubes: Gonçalense/RJ, Itaboraí/RJ, FEMAR/PB, CSP/PB, Vila Rica/PA, Independente Tucuruí/PA, Tuna Luso/PA, Independente de Santarém/PA, Caeté/PA, Artsul/RJ e Serrano/RJ.

Via ACD Potiguar