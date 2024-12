Potiguar de Mossoró anuncia mais uma contratação para 2025

O Potiguar de Mossoró acertou a contratação de mais um reforço sul-americano para a temporada de 2025. Em anúncio divulgado nas redes sociais, o clube anunciou a chegada do meia chileno Oscar Aravena. As informações são da Tribuna do Norte.

Aravena começou sua carreira pelo Unión La Calera e posteriormente defendeu o Independiente de Cauquenes, na disputa da segunda divisão do Campeonato Chileno e da Copa do Chile. Em 2024, Oscar atuou pelo Constitución Unido.

O meia, de 22 anos, é o terceiro reforço estrangeiro anunciado pelo Potiguar para 2025. Oscar se junta ao compatriota, o lateral-esquerdo Bayron Saavedra e ao atacante colombiano Andrés Lerma.

Potiguar anuncia zagueiro

No sábado (21), o Potiguar também oficializou a chegada do zagueiro Lucas Mancuso, de 27 anos, que estava no Victor Hotspurs, de Malta. O defensor acumula passagens por Ceres/RJ, Urso/MS e Senglea Athletics, também de Malta.

Com a chegada de Mancuso, o treinador Állan Frederico tem à disposição quatro nomes na posição, são eles: Arthur Henrique, Rafael Fávero e Pedro Santos.