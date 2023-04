Potiguar conquista terceira colocação no Campeonato Nota Potiguar 2023

O Potiguar de Mossoró conquistou a terceira colocação no Campeonato Nota Potiguar 2023. No jogo da 6ª e última rodada da Segunda Fase nesta quarta-feira (12), o Potiguar venceu por 3 a 1 o Santa Cruz de Natal no Nogueirão, em Mossoró.

Tallison abriu o placar para o Santa Cruz. Wilson empatou e depois virou o placar para o Potiguar. Romeu ampliou para o Alvirrubro.

Com o resultado, o Alvirrubro confirmou a terceira colocação na competição e a classificação para a Copa do Nordeste 2024. O time já disputou as eliminatórias da regional neste ano. Potiguar e Santa Cruz, ao avançar para o quadrangular do Estadual, também conquistaram vaga no Brasileirão Série D 2024.