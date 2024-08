Potiguar Antônia Silva fratura fíbula e está de fora das Olimpíadas de Paris

A jogadora potiguar Antônia Silva está fora dos Jogos Olímpicos de Paris. A lateral sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda durante jogo contra a Espanha, nesta quarta-feira (31). A lesão foi diagnosticada em exame após o jogo.

Mesmo com derrota, Brasil se classifica no futebol feminino em Paris

Durante a partida, a atleta sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda depois de um trauma direto. De acordo com a CBF, ao realizar exame físico no campo, não foi identificada crepitação ou outros sinais sugestivos de fratura.

A CBF informou que, após a partida, a jogadora foi submetida a exames de imagem que confirmaram o traço de fratura sem desvio, não sendo necessária interferência cirúrgica. Antonia continuará em tratamento com o Departamento Médico da Seleção Brasileira até o final da competição.

A Seleção Brasileira avançou de fase e joga as quartas de final, no sábado (3), às 16h, contra as anfitriãs francesas. Além da defensora potiguar, o Brasil terá a baixa de Marta, que cumpre suspensão pela expulsão contra a Espanha.