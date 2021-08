Potigás fecha com novo supridor para viabilizar gás 35% mais barato

A Companhia Potiguar de Gás classificou a empresa Potiguar E&P como vencedora da Chamada Pública Coordenada para Aquisição de Gás Natural. A partir de 1º de janeiro de 2022, a Potigás vai adquirir o gás natural canalizado com redução de 35% no valor da molécula. Toda a economia gerada pela nova contratação será integralmente repassada para o consumidor final. Se o contrato passasse a vigorar de imediato, a redução para o usuário de Gás Natural Veicular (GNV), segmento responsável pelo maior volume de venda da Companhia, seria de aproximadamente R$ 0,65 na bomba, essa também é a expectativa de redução para o início das operações em janeiro.

A proposta apresentada pela Potiguar E&P ofereceu vantagens no preço e também comerciais para a Potigás, pontos fundamentais para o fechamento da negociação. A Chamada Pública 2020 foi lançada em setembro do ano passado de forma coordenada com as concessionárias dos estados do Nordeste, incluindo, além da Potigás, a Algás (Alagoas), Cegás (Ceará), Copergás (Pernambuco) e Sergás (Sergipe), em um total de 2,406 milhões de m³/dia. No total, quatro empresas enviaram suas propostas.

Para a governadora Fátima Bezerra, o resultado do processo consolida a execução de toda a cadeia de petróleo e gás dentro do território potiguar. “A Potiguar E&P é uma empresa norte rio-grandense que extrai o gás no RN. A partir de janeiro do próximo ano, a empresa passará a tratar o gás na Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) em Guamaré, encaminhando-o direto para a transportadora e de lá para a rede de distribuição da Potigás. Tudo dentro do Rio Grande do Norte, gerando impostos, empregos e renda para o nosso povo, além de um gás mais competitivo para nossas indústrias, isso confirma o potencial do nosso estado no mercado do gás natural”, afirma.

Para Larissa Dantas, diretora presidente da Potigás, o resultado foi um conjunto de esforços. “Trabalhamos de forma incansável para reduzir o preço do gás natural canalizado, foram muitas negociações para que o supridor pudesse ter acesso à Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN/Guamaré), envolvendo a Governadora Fátima Bezerra, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a importante colaboração dos órgãos responsáveis pela cadeia do petróleo e gás no Brasil. A abertura do Novo Mercado de Gás no nosso estado se traduz em ganho para a sociedade potiguar, porque tarifa mais barata é mais competitividade para a indústria, comércio e usuários do gás natural veicular”, destaca.

A Potigás conta atualmente com uma rede de mais de 460 quilômetros nos municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Goianinha, e mais de 30 mil clientes nos quatro segmentos de atuação: industrial, veicular, comercial e residencial. A Companhia prevê a compra de até 236 mil metros cúbicos diários do combustível.