Postos do RN elevam preço do gás veicular sem justificativa, afirma Potigás

Motoristas que abastecem com gás natural veicular (GNV) em Natal e região Metropolitana, notaram, na última quarta-feira (10), um aumento significativo nos preços do combustível, que variaram entre R$0,20 e R$0,30 por litro nos postos.

Em nota oficial, a Companhia Potiguar de Gás (Potigás), responsável pela distribuição do gás natural no Rio Grande do Norte, informou que não houve qualquer alteração no valor da molécula de GNV. Desde junho de 2024, o preço de entrega do gás para os postos é de R$3,82 por litro, já incluindo todos os impostos.

A empresa destacou que, de janeiro a julho de 2024, reduziu o preço da molécula de GNV em R$0,06. A Potigás esclareceu ainda que não lucra com a venda do gás, sendo remunerada exclusivamente pela construção e manutenção da infraestrutura necessária para a distribuição do combustível, como a expansão dos gasodutos que conectam os produtores aos consumidores.

Ainda segundo a Potigás, o aumento nos preços percebido pelos consumidores ocorre sem qualquer alteração no valor praticado pela Potigás, levantando questões sobre a formação dos preços finais nos postos de combustíveis.