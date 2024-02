Posse canônica do novo Bispo de Mossoró acontece na Catedral de Santa Luzia

A programação da posse do novo Bispo da Diocese de Mossoró, Dom Francisco de Sales Alencar Batista, começará no dia 16 de fevereiro com missa de despedida na cidade de Uiraúna, na Paraíba, e a acolhida na Paróquia de Luís Gomes, primeira paróquia da Diocese de Mossoró a recepcioná-lo, seguida por José da Penha, Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Itaú e pernoite em Apodi. Serão momentos de oração e saudação a Dom Francisco pelos padres e povo da Diocese, zonais do Médio e Alto Oeste do Rio Grande do Norte. A chegada a Mossoró será no sábado, 17, dia da posse, com uma programação especial.

Posse

O novo Bispo Dom Francisco será acolhido em Mossoró no sábado, dia 17, a partir das 9h, na Paróquia de São João Batista, bairro Doze Anos. Às 16h45, haverá oração de Dom Francisco juntamente com o Clero no Santuário do Sagrado Coração de Jesus e em seguida procissão para a Catedral de Santa Luzia. “Há expectativa de mais de 20 bispos presentes na cerimônia e 150 padres. Dom Francisco é presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB. Autoridades, convidados, imprensa e fiéis de várias cidades e de Mossoró. Uma bonita recepção de boas-vindas ao novo pastor”, reforçou Padre Flávio Augusto.

Celebração

A celebração da missa começará 17h, iniciada pelo arcebispo da Arquidiocese de Natal, Dom João Cardoso, que solicitará a leitura, pelo Colégio de Consultores, da bula (documento) do Papa Francisco, nomeando Dom Francisco de Sales como bispo da Diocese de Mossoró. Em seguida, Dom João entregará o báculo (cajado) a Dom Francisco como gesto de comunhão eclesial e de passagem do governo diocesano. Outros momentos significativos, durante a missa: Dom Francisco entrará sozinho na Catedral para um momento de oração em frente ao sacrário e depois aos pés da imagem de Santa Luzia pedindo a sua intercessão. Marcante também será a ocasião em que todos os padres, diáconos e representantes de leigos e religiosos irão até o novo bispo para cumprimentá-lo e prestar-lhe respeito.

Caravanas

Em várias paróquias, os fiéis estão organizando caravanas para participar da posse canônica. Da Diocese de Cajazeiras (PB), da qual Dom Francisco de Sales foi bispo nos últimos sete anos, virá também uma caravana.

Dia 02

A Diocese programou para a primeira sexta-feira do mês de fevereiro, dia 02, uma Oração pelo início do magistério episcopal de Dom Francisco em todas as Igrejas.