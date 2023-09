Portal O Mossoroense passa a divulgar poesias e autores de “O Café&Poesia”

A partir de agora, todos os sábados, portal O Mossoroense trará aos leitores a coluna “O Café&Poesia”, que originalmente é uma confraria literária que congrega escritores espalhado pelo Brasil inteiro.

Idealizado por Ângela Rodrigues Gurgel e Fátima Feitosa, a confraria está completando dez anos de atividades. Nesse período já publicou uma Coletânea, seis antologias e quatro Exercícios Literários com participação de mais de sessenta autores.

Segundo Ângela “O Café&Poesia” não tem nenhuma intenção de ser mais uma “agremiação de escritores” a ostentar medalhas e/ou coisas afins. “Não somos uma instituição! Somos um sentimento, por isso não existe hierarquia. Somos todos membros de um grupo que por não ter palco ou holofotes destinado a alguém em específico, vem conseguindo agregar pessoas e transformar as manhãs dos últimos sábados do mês (dia oficial do encontro) em momentos de aprendizado, recitação, descontração e muita alegria”.

O grupo é formado por mais de 55 pessoas dos mais diversos lugares, como Brasília, São Paulo (Capital), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Macaé (RJ), Fortaleza (CE), Monte Negro (RO), Caraúbas, Natal e, Mossoró.

Vida longa ao Café&Poesia que, a partir de hoje, ganha mais um espaço para divulgar sua poesia e seus autores.