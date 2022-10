Governo do Estado concede primeiro Selo Arte para o setor de leite do RN

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape/RN) entregou na noite da última sexta-feira (14), durante o Leilão Pérolas do Nordeste, na 60ª Festa do Boi, o certificado de concessão do Selo Arte para empresa “Fior di Latte”, especializada em queijos italianos. Com a concessão, a empresa passa a comercializar em todo o território nacional.

“Esse é o segundo Selo Arte que concedemos, mas o primeiro para o setor leiteiro. Este selo permite que o produto do Rio Grande do Norte possa ser vendido em qualquer lugar do Brasil”, declarou o titular da Sape/RN, Guilherme Saldanha.

Para Cristiano Montenegro, administrador da Fior di Latte, ser a primeira queijeira a receber o Selo Arte no RN será um incentivo para outros produtores de queijos artesanais do Estado. “Estamos muito felizes. Nós já produzíamos queijos artesanais e essa é uma forma de reconhecimento. Finalmente poderemos atender nossos clientes de todo o país que tanto nos cobravam para ter nossos queijos mais próximos”, ressaltou ele.

O Selo ARTE é um instrumento nacional de garantia de qualidade de produtos artesanais. Ele permite que produtos como queijos, embutidos, pescados e mel possam ser vendidos livremente em qualquer parte do território nacional.

Em fevereiro deste ano, o Governo do Estado entregou o primeiro certificado de concessão do Selo Arte para a empresa ‘Sal i Pebre Brasil’, que trabalha no beneficiamento de pescado.

Assecom