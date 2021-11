Aberta oficialmente a 59ª Festa do Boi, que deve gerar cerca de R$ 50 milhões

O governador do Estado em exercício, Antenor Roberto, abriu oficialmente, na noite deste sábado (13), a 59ª edição da Exposição de Animais, Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Rio Grande do Norte, a tradicional Festa do Boi. A solenidade de abertura contou com as presenças de diretores da Associação Norteriograndense de Criadores, representantes de entidades empresariais, autoridades e o público que visitou o Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim.

Até o dia 20 de novembro o Parque Aristófanes Fernandes será palco de exposições e implementos agrícolas, leilões, julgamento de raças, competições e opção de lazer para todos os potiguares.

“A realização de um evento desta magnitude indica que estamos no caminho certo, pois representa um importante avanço na superação da pandemia, tomando todos os cuidados necessários para a prevenção da Covid-19. Além disso, a Festa do Boi é um evento que tem a parte lúdica, tem a parte do show, da exposição, mas que é totalmente permeada pela ciência e tecnologia, fazendo com que a nossa agropecuária ganhe destaque no nordeste e em todo o Brasil.”, ressaltou o governador em exercício, Antenor Roberto.

“Estamos muito felizes com a retomada da Festa do Boi de forma presencial. Esse evento é grandioso e movimenta milhões para o agronegócio potiguar. É chegado o momento de olhar para frente e seguir trabalhando. É claro que tomando todos os cuidados e seguindo os protocolos de biossegurança estabelecidos. O nosso desejo é de que tenhamos uma festa de paz e ótimos negócios fechados”, afirmou o titular da Secretaria Estadual de Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha.

“Este não tem sido um ano fácil. Vivemos uma seca persistente e que tem sacrificado ainda mais o setor rural. Mas estamos focados neste imprescindível movimento de retomada da economia após um castigo triste da pandemia, que tantas vidas ceifou. E queremos que a Festa do Boi 2021 seja um dos ícones desta retomada”, afirmou o presidente da Anorc, Marcelo Passos.

Este ano, o Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape-RN) montou uma estrutura com o tema “RN QUE DÁ CERTO” apresentando todo o seu leque de projetos e ações, com resultados de encher os olhos. A Sape irá ocupar um espaço novo, localizado ao lado da pista de julgamentos e da sede da Anorc, para apresentar todo o potencial econômico do agronegócio potiguar e o suporte que vem sendo dado a cada uma de suas vertentes. O espaço será dividido em ilhas setoriais, entre elas, a fruticultura, a pecuária e o camarão. Desta forma, o visitante poderá fazer um passeio pela diversidade produtiva do campo potiguar e conhecer um pouco mais do “RN QUE DÁ CERTO”.

A programação científica do Governo do Estado contará com palestras que serão ministradas pelos técnicos e pesquisadores da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte (Emparn), entre elas Circuito Fazendinha, Cadeia da Mandioca e Aves Caipiras. Além disso, a programação conta com a entrega de tratores e implementos agrícolas. A Central de Abastecimento do RN (Ceasa) também marcará presença na Festa do Boi. No espaço a Ceasa apresentará suas ações com destaque para o Programa Cesta Solidária, que oferece alimentos para famílias carentes e instituições de caridade por meio de doações dos permissionários. Além disso, o estande vai oferecer frutas e sucos para degustação dos visitantes.

A Festa do Boi é promovida pela Associação Norteriograndense de Criadores (Anorc) em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura, da Pecuária e da Pesca. Também são parceiros: Sebrae, Assembleia Legislativa, Prefeitura de Parnamirim, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, AGN, Ministério da Agricultura, Federação da Agricultura do RN, Senar, Fecomércio, Idiarn, Emparn e Emater.

