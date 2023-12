Portal da Câmara dos deputados mostra desempenho da bancada do RN

Dados do portal da Câmara dos Deputados, mostra o desempenho dos deputados federais do Rio Grande do Norte, trazendo números de faltas, propostas, discursos.

Confira números:

Benes Leocádio – 115 presenças

147 propostas de autoria própria

11 propostas relatadas

19 discursos

Fernando Mineiro – 113 presenças

107 propostas de autoria própria

3 propostas relatadas

17 discursos

General Girão – 112 presenças

330 propostas de autoria própria

4 propostas relatadas

82 discursos

João Maia – 106 presenças

63 propostas de autoria própria

1 propostas relatadas

3 discursos

Natália Bonavides – 106 presenças

191 propostas de autoria própria

3 propostas relatadas

6 discursos

Paulinho Freire – 106 presenças

163 propostas de autoria própria

4 propostas relatadas

4 discursos

Robinson Faria – 113 presenças

77 propostas de autoria própria

3 propostas relatadas

7 discursos

Sargento Gonçalves – 114 presenças

279 propostas de autoria própria

4 propostas relatadas

74 discursos