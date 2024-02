POR QUE SOFRO TANTO? – – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

POR QUE SOFRO TANTO?

Na jornada da vida, em muitas esquinas, paramos e nos perguntamos por que sofro tanto? Por que em minha vida há situações tão difíceis e duras? O que há de errado comigo? Para que eu não viva uma plenitude de vida! Como sempre desejei.

Esses questionamentos, essas dúvidas e perguntas, lançadas ao espaço. Já outros tentam negar o sofrimento para aliviar a dor na alma. Porém, essa dor na alma, quase sempre a torna, em momentos de stress, angústias, tristezas e pior, depressão.

A natureza humana visa responder ou buscar uma resposta sempre para cada angústia ou mesmo para cada dor que sente na alma. No entanto, há um texto bíblico de profundo significado que trata diretamente do sofrimento humano, dando-lhe uma visão significativa para o sofrimento. Diz o evangelho de João: “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta; e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos”. (João 15:1-8)

Bom, esse é um exemplo extraordinário, visto que videira é a produtora de uva, que tem diversas utilidades na vida humana. O agricultor tem a missão de cuidar da videira, e ele sempre está atento para podar os ramos para que a videira possa produzir melhor.

A podar tem um objetivo, que é a retirada dos ramos mortos ou improdutivos. E assim, o agricultor corta esses ramos, pois eles são improdutivos, imaturos, doentes, ou estão crescendo de forma errada, e podem destruir a qualidade dos frutos.

Quando observamos a poda, o agricultor sabe que é um momento de muito trabalho, com um processo sofrido, tanto para o agricultor como para a planta. Isso nos mostra que ninguém nasce por engano ou por erro. Todos vêm a esse mundo com uma missão a ser cumprida. Porém, é necessário podar as coisas erradas para poder dar frutos com qualidade.

O nosso agricultor Eterno sabe o momento certo de fazer a poda em nossa vida. E por isso, que no momento certo, o sofrimento chega para todos. Porquanto o agricultor, o eterno, o que há de infrutífero em nossas vidas, e se faz necessário que seja morto, limpo, e ele sabe o tempo certo para fazer a limpeza.

O sofrimento é, sem sombra de dúvida, uma limpeza, uma poda do agricultor Eterno. Pois as situações indesejadas sempre causam sofrimento e dor. Entretanto, elas são passageiras. Pois, o Eterno tem um propósito para cada pessoa. E usar o sofrimento como método para o amadurecimento espiritual.

Um fator importante na construção e amadurecimento no sofrimento é partilhar com alguém a sua dor e a sua angústia. É sempre bom lembrar que o sofrimento não é para que desistirmos da vida, ou achemos que a vida não tem sentido, ou culpa-se pela situação vivida. Pelo contrário, é uma oportunidade de crescimento no mundo espiritual e de fortalecimento dos que servem como testemunhas de sua luta e vitória.

Quando a luta é muito pesada, o Eterno vai lhe mostrar as armas certas para travar a batalha. E como usá-las no tempo certo de cada etapa do sofrimento. O eterno tem um propósito, que é você aprender o limite de suas forças, o tempo em que precisa ser fortalecido, o tempo de chorar, o tempo de parar e o tempo de caminhar pela fé.

O Eterno está sempre no controle de tudo, nada foge de suas mãos. Mesmo que apareceram aparentes derrotas, o eterno está presente para lhe dar vitória no final da caminhada. Creia!

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo