Por que o Hezbollah está ameaçando um pequeno país da União Europeia?

Num discurso inflamado esta semana, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, destacou o vizinho Chipre, ameaçando atacar a pequena e dividida ilha do Mediterrâneo se ajudar Israel numa potencial guerra entre o grupo libanês e Israel.

“Chipre também fará parte desta guerra” se abrir os seus aeroportos e bases às forças israelenses, disse o líder do grupo apoiado pelo Irã num discurso televisionado na quarta-feira (19), um dia depois de Israel ter alertado que a perspectiva de “uma guerra total” no Líbano estava “chegando muito perto”.

As declarações não são agradáveis, mas não correspondem de forma alguma ao que se tenta apresentar, uma imagem de que o Chipre está envolvido nas operações de guerra. De forma alguma”, disse ele, acrescentando que as linhas de comunicação estão abertas com os governos libanês e iraniano.

A União Europeia veio na quinta-feira (20) em defesa do Chipre, dizendo que uma vez que a ilha “é um estado membro da UE, isso significa que a UE é o Chipre e o Chipre é a UE”.

“Qualquer ameaça contra um dos nossos Estados-membros é uma ameaça contra a UE”, disse Peter Stano, porta-voz da UE, aos jornalistas.

A vizinha Grécia também expressou a sua “solidariedade total” com o Chipre, dizendo no X que “a ameaça de uso da força é uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas”.

Numa aparente tentativa de controlar os danos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Líbano, Abdallah Bou Habib, telefonou ao seu homólogo cipriota, Constantinos Kombos, expressando a “contínua confiança do Líbano no papel positivo desempenhado pelo Chipre no apoio à estabilidade na região”, de acordo com a mídia estatal libanesa.

Embora os especialistas digam que a guerra entre Israel e o Hezbollah continua improvável, a simples menção do Chipre acrescenta uma nova dimensão ao conflito Israel-Hamas em Gaza. Corre o risco de arrastar uma nação da UE para uma guerra que já se espalhou por todo o Oriente Médio e coloca em destaque os laços do Chipre com Israel.

Por que a localização do Chipre é importante?

Uma ilha no Mediterrâneo Oriental localizada numa falha geopolítica entre o Oriente Médio e o Sul da Europa, o Chipre está geograficamente muito mais próximo dos conflitos no Oriente Médio do que dos centros de poder europeus.

A ilha tem o dobro do tamanho do estado americano de Delaware e está dividida em duas partes: uma parte sul de língua grega conhecida como República do Chipre, e uma região de língua turca conhecida como República Turca do Norte de Chipre. A divisão da ilha reflete a rivalidade entre os inimigos regionais Grécia e Turquia. A maior parte da comunidade internacional reconhece apenas a soberania da parte grega do Chipre, e foi a essa nação que as ameaças de Nasrallah foram dirigidas.

A República do Chipre é membro da UE, mas não da aliança de defesa da Otan, que obriga os países membros a defenderem-se uns aos outros em caso de ataque. É o lar de cerca de 920.000 pessoas, sendo Nicósia a sua capital.