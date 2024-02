Por que o Ceará é um destino completo para fazer uma viagem romântica

Quem é você na hora de escolher um destino romântico de viagem? Bom, se sua resposta for praia, sol, verde, cultura e história, o Nordeste, sem dúvida, é uma escolha mais que acertada. Cada um dos nove estados traz um leque imenso de opções, e um ótimo exemplo disso é o Ceará. Com 573 quilômetros de praias, o estado é o quarto maior estado do Nordeste e tem 184 municípios.

É importante saber que: tem para todos os gostos e bolsos, é só escolher para onde ir e arrumar as malas.

Fortaleza

De uma ponta a outra da cidade, dá para encontrar hotéis e pousadas para viver o melhor da capital cearense. Fortaleza dá para relaxar, saborear boa gastronomia e dar boas risadas, já que o Ceará é famoso pelo humor, com vários shows e uma vida noturna bem agitada.

Coloque na lista: visitar o espaço cultural Dragão do Mar, comprar artesanato e comidas típicas no mercado central, comer caranguejo nas barracas da Praia do Futuro e pedalar juntinho na orla da praia de Iracema são excelentes programas para se conectar.

Aquiraz

Comprando um pacote de viagem em 2024, Aquiraz também é uma ótima opção de hospedagem, já que fica do ladinho da capital (31 km, apenas). Esse é o município em que está localizado o Beach Park (maior parque aquático do Brasil), e são inúmeras as opções dentro e fora do parque. Dentro, além dos toboáguas, existem vários bangalôs para ficar aconchegado com o amor. Fora, as praias são um espetáculo que não dá para perder.

Jericoacoara

Jeri, como é conhecida nacionalmente, é uma das praias queridinhas dos apaixonados. Quer fugir da correria do dia a dia e viver a tranquilidade de uma vila de pescadores? Jeri pode ser o lugar perfeito. Com falésias, ruas que não têm asfalto e pousadas que seguem um estilo rústico, o lugar é um chamado ao clima à luz de velas.

Beberibe

Quando o assunto são belezas naturais, Beberibe gabarita quase todos os quesitos. Localizada na costa leste do Ceará, além das praias e falésias multicoloridas, o destino ainda tem fontes de água doce, grutas e dunas.

As praias mais conhecidas são: Praia de Morro Branco e Praia das Fontes, que estão no Monumento Natural das Falésias de Beberibe e no Parque das Fontes. A conhecida Lagoa de Uruaú também é um local incrível para passar um dia inteiro e ainda fazer uma boa trilha.

Guaramiranga

Não dá para falar de destinos românticos sem citar um lugar frio para curtir agarradinho, não é? Pois bem, no Ceará, também tem serras, e uma delas é Guaramiranga. Conhecida como a Suíça cearense e encravada no Maciço de Baturité (formação geológica dentro do sertão), o município reserva muita natureza e uma temperatura média de 20ºC.

Lá, dá para curtir um festival tradicional de jazz e blues em pleno Carnaval, trilhas com rapel e tirolesa, mirantes para curtir o pôr do sol e, claro, pousadas e hospedarias aconchegantes para tomar um bom vinho e curtir o frio.

