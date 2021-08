Por que é tão importante controlar o Diabetes?

O Diabetes é uma doença em que a capacidade do corpo em utilizar o açúcar que está no sangue chamado Glicose está prejudicada. Não utilizando a Glicose, a taxa desse açúcar no sangue fica alta e é por isso que o Diabetes é popularmente conhecido como excesso de açúcar no sangue.

Mas, na maioria das vezes, o Diabetes é uma doença silenciosa que não tem nenhum sintoma.

Esse é um grande perigo! Se nada for feito, esse excesso de glicose no sangue vai pouco a pouco prejudicando diferentes órgãos sem que a pessoa perceba como o coração, cérebro, olhos, rim, nervos.

O que fazer então para saber de você tem diabetes? Você deve fazer um exame de sangue!

Os exames de sangue usados para o diagnóstico são a Glicemia de jejum e a Hemoglobina Glicada.

Se você tiver o diagnóstico de Diabetes, não deixe de procurar um médico, de preferência um Endocrinologista.

O controle dessa doença além de reduzir a ocorrência dos sintomas diminui também o risco de complicações.

Esta edição do Dr. Ajuda disponibiliza quatro áudios com os seguintes temas:

O que é Diabetes;

Sintomas;

Complicações;

Fatores de risco.

Fonte: Brasil 61