Por apoio do centrão, Bolsonaro oferece cargos e ameaça ministros, diz jornal

Segundo a Folha de S.Paulo, responsáveis por pastas podem até ser demitidos se não liberarem vagas para políticos da ala

Agência Brasil Antes crítico do que chamada de “velha política”, Bolsonaro busca agora o apoio do centrão Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro tem voltado sua atenção para a ala conhecida como centrão, que reúne partidos de centro e centro-direita como PP, PTB, DEM e PL, em busca de apoio para pautas consideradas importantes, como a derrubada de possíveis pedidos de impeachment.

Com isso, segundo informa o jornal Folha de S.Paulo, alguns ministros têm sido “enquadrados” para que aceitem ceder cargos de segundo ou terceiro escalão dentro das pastas para integrantes deste grupo. Bolsonaro teria, inclusive, ameaçado de demissão quem não aceitasse a ideia.

De acordo com o relato de parlamentares ouvidos, a mudança de postura se deu em dois atos. Primeiro, ele forçou a saída de Sergio Moro do comando do Ministério da Justiça, e depois reafirmou aos ministros que restantes que seria o responsável por distribuir tais cargos e que não aceitaria qualquer tipo de recusa.

Apesar das conversas, interlocutores afirmaram que o Bolsonaro já está sendo cobrado pela demora nas nomeações e que, por este motivo, os ministros estariam sofrendo pressão para aceitar as mudanças. Segundo os integrantes do centrão, os postos chaves estariam nos ministérios da Economia, comandado por Paulo Guedes, Infraestrutura, de Tarcísio Freitas, Educação, gerido por Abraham Weintraub, e Desenvolvimento Regional, sob o comando de Rogério Marinho.

Por iG Último Segundo