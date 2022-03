Pontos extras disponibilizarão vacinas contra covid-19

Neste final de semana, campanha “Mossoró Vacina” vai disponibilizar mais dois pontos extras de vacinação que irão funcionar a partir do sábado, 02 de abril. Nesse dia a população terá à disposição cinco locais para se vacinar. Os novos pontos são: a Fiat Móvel e o CRAS do Jardim faz Palmeiras.

É importante frisar que estes pontos adicionais estará disponíveis somente no sábado. Na Fiat Povel, localizada na Av. Lauro Monte, a vacinação ocorre das 8h às 12h. No CRAS do Jardim faz Palmeiras, a vacinação ocorre das 7h30h às 11h.

Além destes dois pontos, a vacinação contra a covid-19 também estará disponível durante todo o final de semana nos seguintes pontos: UBS Maria Soares – ao lado da UPA do São Manoel (sábado e domingo) das 8h às 16h; UBS Chico Costa – ao lado da UPA do Santo Antônio (sábado e domingo) das 8h às 16h; Partage Shopping Mossoró (sábado) das 10h às 18h e (domingo) das 11h às 18h

A vacinação também acontece de segunda a sexta-feira em todas as UBSs das zonas urbana e rural. Em todos os pontos de vacinação de Mossoró estão disponíveis doses para todos os grupos a partir de 5 anos de idade.

De acordo com a plataforma RN + Vacina, 18.679 mossoroenses excederam o prazo para receber a segunda dose. Até o momento, 84% da população de Mossoró tomou a primeira dose da vacina contra covid-19, enquanto 75% já completou o esquema vacinal com a segunda dose. Em relação à terceira dose, a de reforço, 43% dos mossoroenses já compareceram aos postos de saúde para tomar as doses dos imunizantes. E projeção é de que 300.618 mossoroenses tomem as vacinas contra o vírus.