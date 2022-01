Ponto de Vacinação contra a Covid-19 funciona UnP de Mossoró

Nesta terça-feira, 18, a população de Mossoró pode se vacinar contra a Covid-19 em um ponto de vacinação que está funcioando no Campus da UnP. O Dia D da campanha de vacinação, em forma de um Dia D, está ocorrendo desde as 8h e segue até às 17h.

A vacinação está sendo aberta ao público, tendo como foco pessoas a partir dos 12 anos de idade, para a 1ª, 2ª ou 3ª doses. O Posto de Vacinação está localizado em frente à Praça de Alimentação do Campus, com acesso pela entrada principal.

Ao chegar à UnP, a população será atendida por uma equipe para realizar um cadastro, verificar o cartão de vacinação, e em seguida, será conduzida para a sala onde outra equipe estará realizando a imunização.

O Coordenador da Clínica Integrada de Saúde (CIS), Prof. Dr. Wanderley Fernandes, lembra que a Universidade, desde o início da pandemia, já atuava ativamente para o combate à doença, cedendo voluntários para as ações de testagem da população, por exemplo. “Também estivemos presentes desde a chegada das primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus”.

Além da vacina contra Covid-19, a UnP também disponibilizará todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI), inclusive a H1N1. Nesse momento, para organizar o fluxo de pacientes interessados em alguns dos imunizantes, a equipe decidiu reservar a terça-feira apenas para a vacinação contra a Covid-19.

As demais vacinas serão administradas nos dias de segunda, quarta e quinta-feira. Nesses outros dias, a população pode se dirigir aos demais pontos de vacinação contra a Covid-19 espalhados pela cidade.

O coordenador da CIS, diz ainda que a possibilidade de estender a vacinação contra a COVID-19 no Campus da UnP está sendo estudada junto com a Secretaria Municipal de Saúde.