Polo de Irrigação Sustentável no RN vai beneficiar 480 mil pessoas

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu esta semana mais dois polos de agricultura irrigada no Brasil: um fica no norte do Espírito Santo e outro polo de irrigação sustentável fica na região oeste do RN.

O Polo de Irrigação Sustentável do Oeste Potiguar vai beneficiar, direta e indiretamente, cerca de 480 mil pessoas de 12 municípios do RN: Areia Branca, Baraúna, Governador Dix Sept Rosado, Mossoró, Upanema, Apodi, Serra do Mel, Felipe Guerra, Grossos, Tibau e Caraúbas.

Com a medida, o Brasil passa a contar com 12 polos apoiados pelo Governo Federal, que recebem atenção especial, com ações que vão desde o repasse de recursos para o desenvolvimento da produção até o planejamento de ações e a articulação com outros órgãos.