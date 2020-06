Polícias Civis do RN e Ceará recuperam celulares furtados

A Delegacia de Polícia Civil de Luís Gomes deflagrou a Operação Caboclos, com apoio das Delegacias de Icapuí e Iguatu da Polícia Civil do Ceará, nesta quinta-feira (25), que resultou na recuperação de dois aparelhos celulares que haviam sido furtados. O crime aconteceu em abril de 2019, na cidade de Major Sales, durante a realização do evento chamado “Festival de Caboclos”.

Os aparelhos celulares foram recuperados nas cidades cearenses. Na cidade de Icapuí, os policiais apreenderam um dos celulares, na posse de um homem. Ele foi conduzido para a Delegacia e liberado após prestar os devidos esclarecimentos.

O outro celular foi apreendido na cidade de Iguatú, na posse de uma mulher. Durante seu depoimento, ela apresentou um comprovante de pagamento no valor de R$ 2.600,00 pelo aparelho e foi liberada em seguida. Ambos afirmaram que compraram os aparelhos em lojas de celulares, cujos responsáveis responderão pelo crime de receptação.

A Delegacia de Polícia Civil de Luís Gomes continuará realizando investigações com o objetivo de identificar e desbaratar a organização criminosa que costuma agir em eventos de ruas, principalmente subtraindo aparelhos celulares.

PC/Assecom