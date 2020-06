Polícias Civil e Federal prendem suspeito de chefiar facção criminosa em Mossoró

PC/ASSECOM

Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró participaram, na manhã desta quarta-feira (24), da Operação Vértice coordenada pela Polícia Federal, que resultou na prisão de Everton Fernandes Simão, vulgo Vertinho do Ouro Negro, que era apontado como chefe de uma facção criminosa que estava sendo investigada dentro da Operação Resistência. O suspeito foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, em uma residência na comunidade Ouro Negro, em Mossoró.

A Operação Vértice foi efetivada mediante a realização de uma Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado, coordenada pela Polícia Federal e em colaboração com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI/MJSP) e com o Exército Brasileiro. A Vértice teve como objetivo realizar a prisão do suspeito de chefiar uma facção criminosa em Mossoró, vinculada à organização criminosa originada no Estado de São Paulo.

A Operação contou com o trabalho de mais de 20 policiais que cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. Os mandados judiciais foram expedidos pela 8ª Vara Federal em Mossoró e pela 2ª Vara Criminal do município.

As investigações revelaram que Everton Fernandes, além de possuir estreita ligação com organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas local, estaria supostamente envolvido no planejamento de ataques a agentes de segurança pública e agentes penais no Estado.

De acordo com investigações da Polícia Federal, Everton Fernandes também é investigado por ser suspeito de ter participado do homicídio de um policial penal Federal no ano de 2017, além disso, possui antecedentes criminais, passagem pelo Sistema Penitenciário Federal e se encontrava monitorado por tornozeleira eletrônica, circunstância que não o impediu de continuar praticando crimes.

Com a prisão de Everton Fernandes, a Operação Resistência da DENARC de Mossoró foi finalizada nesta quarta, resultando na prisão de 31 suspeitos e na apreensão de três adolescentes.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.

Assecom