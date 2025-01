Polícias Civil do RN e PE prendem suspeito de furto em Recife

Policiais civis da 5ª delegacia Regional de Macau, com apoio da 59ª Delegacia de Polícia (DP) do município, da 98ª Delegacia de Polícia (DP) de Ipanguaçu e da Central de Plantões da Capital (CEPLANC) de Recife, cumpriram na noite da última segunda-feira (30), um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Macau, contra um homem de 24 anos, pela suspeita da prática do crime de furto qualificado.

A prisão foi realizada no Grande Recife. De acordo com as investigações, o homem estava foragido desde o cometimento do crime. Na ocasião, ele fugiu após cometer o delito em seis estabelecimentos comerciais em Macau no ano de 2024.

Foi constatado também que ele é investigado pela prática do crime de furto no município de Ceará-Mirim.

Após a realização de diligências, o homem foi localizado e, na sequência, foi preso. Ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.