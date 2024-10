Policial militar fica ferido após acidente com viatura na BR-304 no RN

Policial militar fica ferido após acidente com viatura na BR-304 no RN

Policial militar que conduzia a viatura do 14º batalhão sofreu fratura no braço, foi atendido no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, e recebeu alta. Causa do acidente é investigada.

Por g1 RN e Inter TV Cabugi

21/10/2024 16h11 Atualizado há 10 minutos

Viatura parou fora da pista após acidente, segundo polícia militar — Foto: Divulgação

Um policial militar ficou ferido após sofrer um acidente na manhã desta segunda-feira (21) na BR-304 no município de Riachuelo (RN), distante cerca de 75 quilômetros de Natal.

Segundo a Polícia Militar, o policial que conduzia a viatura sofreu uma fratura no braço e foi encaminhado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal, onde recebeu atendimento médio. Ele se manteve acompanhado também por médicos da corporação.

“Ele passou pelos procedimentos de assistência necessários, está em condição estável e já recebeu alta”, informou a PM em nota na tarde desta segunda.

Segundo a Polícia Militar, as causas do acidente estão sendo apuradas.

Nas fotos registradas no local, foi possível ver a viatura – do 14º batalhão da PM – fora da pista, com a frente parcialmente destruída, e batida em uma árvore.