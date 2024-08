Policial Militar é preso por suspeita de estupro em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Natal (DPCA/Natal), com apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, deram cumprimento, na última terça-feira (06), a um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 50 anos, investigado pelo crime de estupro. A prisão ocorreu em Natal.

Segundo informações, o homem, um policial militar, é suspeito de cometer o crime de estupro contra uma adolescente.

Além do mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido. Na oportunidade, celulares, armas de fogo e munições foram apreendidos.

O suspeito foi conduzido ao Comando Geral da PM e segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.