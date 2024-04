Policial Militar é absolvido de acusação de homicídio no Tribunal do Júri de Mossoró

O policial militar Raimundo Francisco Martins de Melo, 41 anos, foi julgado pelo Tribunal do Juri nesta terça feira, 16. Raimundo foi acusado de tentativa de homicídio contra o blogueiro caraubense João Marcolino Neto.

Os jurados consideraram que Marcolino foi vítima, e também reconheceram o réu como autor dos disparos que atingiram o carro do blogueiro, no entanto, não consideraram uma tentativa de homicídio.

O julgamento começou as 09hs e terminou por volta das 18h10min. Acusação e defesa usaram todo o tempo disponível, para mostrar suas teses ao corpo de jurados. Na sala secreta, os sete membros da sociedade mossoroense votaram pela absolvição do PM.

O promotor de justiça Ítalo Moreira Martins, representante do Ministério Público do Rio Grande do Norte afirmou que já recorreu da decisão dos jurados. O recurso será encaminhado ao Tribunal de Justiça do estado e o PM poderá ir a novo julgamento.