Policiais militares são afastados por envolvimento em homicídios no RN

Entre os dias 4 e 6 de julho policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram, por meio da “Operação Paz Macaíba”, dois mandados de prisão e duas ordens de afastamento de policiais militares, além de realizarem buscas e apreensões nas cidades de Natal, Parnamirim e Macaíba.

A ação resultou na prisão de dois homens, ambos de 43 anos. Ambos eram suspeitos de envolvimento em dois homicídios ocorridos nos anos de 2022 e 2023, em Macaíba, Região Metropolitana de Natal. Segundo a polícia civil, os suspeitos contaram com a participação de dois policiais militares, que foram afastados de suas funções e estão sendo investigados.

A “Operação Paz Macaíba”, com o objetivo de combater crimes de homicídio na cidade e região, teve início em 26 de maio de 2024 em resposta a um aumento nos casos de homicídios no município, registrados entre os meses de abril e maio, totalizando 13 ocorrências. Desde o início da operação, houve uma redução notável na incidência de homicídios na localidade, com dois casos reportados até o momento, representando uma diminuição de 84,6% comparada ao período anterior.