Policiais civis do RN suspendem serviços extras com diárias operacionais e protestam na Assembleia Legislativa

Policiais civis do Rio Grande do Norte suspenderam os serviços prestados por meio de diárias operacionais, inclusive nas delegacias de plantão do estado, e realizaram um protesto na manhã desta terça-feira (16) na Assembleia Legislativa do Estado.

O ato no Legislativo cobra aprovação de um projeto de lei relacionado ao auxílio-fardamento da categoria, um dos pontos de pauta da categoria.

Segundo o sindicato dos policiais, os servidores decidiram nesta segunda-feira (15) que, por tempo indeterminado, nenhum agente ou escrivão irá realizar trabalho extraordinário.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte afirmou que o expediente das delegacias está funcionando normalmente, porém a decisão dos policiais afeta operações e serviços extras.

Cobranças

A categoria cobra avanço das negociações com o governo do estado a respeito de pautas como:

Valorização salarial

Nomeação dos 153 concursados já formados

Auxílio-fardamento

Resolução do Crédito Remuneratório Individual – antigo adicional por tempo de serviço (atualmente questionado na Justiça)

Dentro da pauta econômica, o sindicato defende a implementação de um reajuste salarial de 15% em 2025 e outros 15% em 2026. Segundo a categoria, o governo ofereceu aumento de 4% para apenas uma das sete classes de policiais.

“Os passos de luta que os Policiais Civis e Servidores da Sesed vão dar dependerão das sinalizações do Executivo. Infelizmente, até agora, tivemos retrocessos nas negociações, inclusive, com descumprimento de acordos feitos anteriormente. Então, as categorias já ultrapassaram os limites da paciência e agora estão dispostas a ir até as últimas consequências para alcançar as merecidas vitórias”, afirmou o presidente do sindicato, Nilton Arruda.