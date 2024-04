Policiais civis do RN decidem manter greve

Os Policiais Civis se reuniram em Assembleia Geral, no final da tarde desta terça-feira, 23, e decidiram continuar o movimento de luta por valorização. A categoria seguirá com suspensão das atividades, devendo somente a Delegacia de Plantão Zona Sul ser reaberta nesta noite e madrugada.

A partir das 8h desta quarta-feira, 24, a mobilização será retomada com concentração na Central de Flagrantes, em Natal.

Na tarde desta terça-feira, houve uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Araújo Silva, com a delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, e com o delegada-geral adjunto, Herlânio Cruz.

Na ocasião, os gestores assumiram compromisso de se reunir diretamente com a governadora Fátima Bezerra, nesta quarta-feira, para tratar da pauta dos policiais civis, em especial, sobre a proposta de 10% que já foi aprovada pela categoria.

“A categoria mais uma vez deu demonstração de força e união, com um movimento muito forte, e seguirá na luta. A decisão de reabrir o Plantão Zona Sul foi um gesto de flexibilização para que possamos retomar a mesa de negociação. Então, esperamos que possamos, finalmente, resolver essa demanda nesta quarta-feira”, afirma Nilton Arruda, presidente do SINPOL/RN.