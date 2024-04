Policiais Civis aceitam proposta do Governo para reajuste salarial de 7%

Em uma Assembleia Geral realizada na tarde desta quinta-feira 25, os Policiais Civis do Rio Grande do Norte (PCRN) deliberaram e aceitaram a proposta apresentada pelo Governo do Estado em relação à pauta salarial.

A categoria concordou com os termos propostos, porém, estabeleceu como condição para o acordo a implantação do auxílio-alimentação, argumentando que as outras forças da Segurança Pública já usufruem desse benefício.

Além disso, ficou decidido que as delegacias retomarão o expediente regular. No entanto, as Diárias Operacionais de serviço extraordinário permanecerão paralisadas até que um acordo definitivo seja alcançado e formalizado com o Executivo.

Segundo Nilton Arruda, presidente do SINPOL-RN, os percentuais oferecidos pelo Governo, com uma média de 7% entre as diferentes classes da Polícia Civil, estão consideravelmente abaixo das perdas inflacionárias acumuladas nos últimos anos. Apesar disso, houve um consenso entre os membros da categoria em aceitar a proposta.