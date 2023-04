Polícia Rodoviária Federal dá início à adesão das escolas municipais do RN ao Projeto Educar 2023

Comunicação PRF

A Polícia Rodoviária Federal deu início, na tarde desta segunda-feira (17/04), às assinaturas do termo de adesão das escolas municipais do Rio Grande do Norte ao Projeto Educar 2023.

A primeira escola a assinar o termo de adesão foi a escola Municipal Prof.ª Maria Mirtes da Silva Araújo do município de São José de Mipibu/RN. Participaram da cerimônia de adesão o Prefeito do Município de São José de Mipibu (José de Figueiredo Varela), a Secretária Municipal de Educação (Lúcia Martins de Moura) e o Subcoordenador dos Agentes de Trânsito (Moacir Clementino Bezerra da Silva).

O projeto Educar é voltado para o desenvolvimento de atividades pedagógicas de educação para o trânsito nas escolas públicas ou particulares, do ensino Infantil, Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos), que tem como propósito a busca pela formação de cidadãos éticos, capazes de refletir sobre o contexto em que vivem e de atuarem como agentes transformadores para construção de um trânsito mais seguro, a partir da mudança positiva de atitudes.

Por meio deste projeto a temática trânsito é incluída transversalmente na rotina escolar, objetivando conscientizar crianças, adolescentes, professores, colaboradores, famílias e comunidade, no entorno da escola, sobre a importância das normas de trânsito, circulação e conduta harmoniosa, promovendo respeito mútuo, cidadania e uma cultura de paz no trânsito.

Com o Educar PRF, as aulas das diversas disciplinas são ministradas agregando-se elementos, exemplos e informações ligadas ao trânsito, despertando, paralelamente aos conteúdos curriculares, o interesse dos alunos na temática. Atividades teóricas e práticas permitem a troca de experiências e saberes dentro e fora da escola, que efetivamente transformam atitudes.