Polícia recupera carga roubada dos correios e prende dupla em Natal

Nesta quinta-feira (11), Policiais Militares do 9º BPM realizavam patrulhamento quando receberam via COPOM, relato de um assalto a um carro dos correios em Parnamirim. Em seguida o COPOM noticiou que o carro dos Correios havia sido abandonado no distrito de Mendes, na cidade de São José de Mipibu. Em sequência, os assaltantes haviam tomado de assalto um veículo Fox, cor prata, saindo em destino ignorado.

No patrulhamento, a equipe se deparou com o Fox prata, iniciando um acompanhamento. A viatura conseguiu interceptar o referido veículo com dois indivíduos, na rua Dr. Francisco de Sá, bairro Pitimbú, zona Oeste de Natal. Feita revista no veículo foi encontrado um revólver calibre 32, além das mercadorias dos correios.

Foi dada voz de prisão aos conduzidos e encaminhados à sede da Polícia Federal para formalização do flagrante.