Polícia recupera 110 celulares furtados e roubados em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró realizaram, na manhã desta sexta-feira (17), a entrega de aproximadamente 110 aparelhos celulares recuperados durante mais um desdobramento da “Operação Radar”, que visa desarticular redes de receptação e reduzir os índices de furtos e roubos de celulares na região.

A entrega dos aparelhos foi realizada na sede da DEFUR de Mossoró. De acordo com as investigações, a maioria dos aparelhos foram subtraídos durante os festejos do Mossoró Cidade Junina de 2024. A recuperação dos celulares reforça o empenho da Polícia Civil em investigar e combater crimes contra o patrimônio em eventos de grande porte, garantindo maior segurança à população.

Os policiais da DEFUR de Mossoró alertam a população sobre a importância de adquirir aparelhos telefônicos de forma correta e com a nota fiscal. Em casos de roubo/furto, os donos devem informar o número do IMEi (Número identificador único de 15 dígitos), que pode ser obtido pelo comando *#06# no teclado do referido aparelho, na nota fiscal ou na caixa do produto.

A Polícia Civil permanece à disposição da população para receber denúncias e informações que possam contribuir com o combate ao crime.