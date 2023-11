Polícia prende trio e apreende armas e explosivos que seriam usados para roubos a bancos

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante, na manhã desta segunda-feira (13), em posse de explosivos, armas de fogo de diversos calibres e drogas. As prisões foram efetuadas por policiais civis da 20ª Delegacia de Macaíba (20ª DP de Macaíba), no município de Bom Jesus, no Agreste potiguar.

As investigações apontam que o grupo faz parte de uma facção criminosa e que iria usar o material para furtar ou roubar agências bancárias com uso de explosivos.

Na posse dos suspeitos, foram encontrados e apreendidos: quatro artefatos explosivos em Metalon, um artefato explosivo em material plástico, uma balança de precisão, duas porções médias de cocaína, 46 porções de maconha, dois kits RONI para pistola, um revólver artesanal de calibre 38, duas pistolas Taurus G2 9 mm, nove munições calibre 12, onze munições de calibre 38, 122 munições 9mm, e uma espingarda artesanal.

Os dois homens e a mulher foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.