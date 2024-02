Polícia prende três suspeitos de envolvimento em fuga de presídio de Mossoró

As forças de segurança que atuam em Mossoró prenderam três suspeitos de envolvimento com as fugas de Deibson Nascimento e Rogério Mendonça. As prisões, duas em flagrante e uma em cumprimento a mandado de prisão preventiva, aconteceram entre ontem e hoje. Com os três presos foram apreendidos um carro, armas e drogas.

Chegada da Força Nacional

Cem agentes da Força Nacional embarcaram nesta terça-feira 20 para Mossoró (RN) para atuarem nas buscas de dois homens que fugiram da penitenciária federal da cidade. Na segunda 19, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou o reforço do uso da Força Nacional de Segurança Pública nas buscas.

Segundo a pasta, 22 viaturas e um ônibus saíram da base da Força Nacional, no Gama (DF). A previsão de chegada é para a quinta 22. O efetivo é formado por policiais e bombeiros militares e atuará por 30 dias no município, entretanto, as buscas, que estão no sétimo dia, não têm prazo para serem finalizadas.

Com informações da CNN Brasil