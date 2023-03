Polícia prende suspeitos de integrar facções e realizar ataques no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com apoio da Polícia Militar, do Instituto Técnico-Científico de Perícia, da Secretaria de Administração Penitenciária e da Polícia Rodoviária Federal, deflagrou nas primeiras horas desta segunda-feira (27) a “Operação Agere pro Viribus”, que tem como objetivo o cumprimento de mandados de prisão.

Dentre os presos, estão integrantes de facções criminosas e indivíduos envolvidos com os atos criminosos ocorridos na capital e no interior do estado do RN.

Em breve, mais informações das prisões serão divulgadas.