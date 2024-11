Polícia prende suspeito por estupro de vulnerável em Macaíba

Policiais civis da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) de Parnamirim cumpriram, nesta segunda-feira (18), um mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim, contra um homem de 50 anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável. A ação faz parte da “Operação Hagnos”, de âmbito nacional.

De acordo com as informações, o suspeito praticava atos libidinosos com a vítima entre os anos de 2005 e 2007. Após as diligências, o homem foi preso no município de Macaíba, na Grande Natal, e conduzido à Delegacia para a realização dos procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O nome da Operação “Hagnos”, vem do grego e significa “santo”, “sagrado” ou “puro”; a operação nacional, realizada durante este mês de novembro, é promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com coordenação estadual do Departamento de Proteção aos Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV).