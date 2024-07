Polícia prende suspeito de receptação e crime ambiental em Natal

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, na manhã de terça-feira (16), a 17ª fase da “Operação Sucata”. A ação teve como objetivo fiscalizar ferros-velhos e empresas de reciclagem, reprimindo a receptação de materiais comercializados nos estabelecimentos. Na ocasião, um homem foi preso pela suspeita da prática dos crimes de receptação e crime ambiental. Durante as diligências, quatro estabelecimentos localizados no bairro Felipe Camarão, na Zona Oeste de Natal, e nas cidades de Parnamirim e São José de Mipibu foram inspecionados.

No decorrer da ação, objetos de uma empresa de compras de material reciclado em Pirangi de Dentro, em Parnamirim, foram recolhidos pela COSERN. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante pela suspeita das práticas dos crimes de recepção de cabos de eletricidade e crimes ambientais.

Além disso, no bairro de Felipe Camarão, foram encontrados cabos de fibra óptica e materiais que não possuíam nota fiscal. O proprietário do imóvel foi autuado pela Secretaria de Estado da Fazenda com uma infração tributária administrativa para poder regularizar a situação.

Durante a realização das diligências, todos os estabelecimentos estavam irregulares e foram notificados pelo Corpo de Bombeiros para regularização. As fiscalizações da Operação Sucata contam com um caráter pedagógico e preventivo, no sentido de orientar os proprietários das empresas a não comprar ou comercializar material sem procedência.

A ação contou ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros, Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Neonergia Cosern), Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) Natal, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano (SEMUR) Parnamirim e das empresas de telefonia Oi, Vivo, Claro, Tim e V.tal. Além da participação da Diretoria de Polícia Civil do Interior (DPCIN), delegacias distritais de Natal e municipais da Grande Natal, por meio da Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal (DPGRAN).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte – SECOMS.