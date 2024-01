Polícia prende suspeito de corrupção de menores e receptação no inteiror do RN

Policiais civis 50ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Jardim do Seridó) prenderam em flagrante, na última terça-feira (2), um homem, de 22 anos, suspeito de corrupção de menores e receptação. A prisão ocorreu na cidade de Jardim do Seridó, no interior do estado.

De acordo com as investigações, um adolescente foi responsável pelo crime análogo a furto, durante o período noturno no mês de dezembro de 2023, na residência de uma mesma vítima. Na ação, foram furtados diversos pertences, como computadores, televisão, receptores, celulares e inúmeros aparelhos eletrônicos. A vítima calcula que seu prejuízo gira em torno de R$ 10 mil.

Já o suspeito de 22 anos, que foi preso em flagrante pelo delito de corrupção de menores e receptação, estava ocultando alguns dos objetos subtraídos e seria recompensado em dinheiro quando o menor vendesse os objetos furtados. Ele tinha consciência de que o responsável pelos furtos era o adolescente.

O homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde aguarda a audiência de custódia. Já o menor, responderá pelas condutas praticadas em procedimento próprio de acordo com o que dispõe a Lei n. 8.069/1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.