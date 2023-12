Policia prende PMs que intimidavam oposição de vereador no RN

Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia de Macaíba (20ªDP), em ação conjunta com a 29ª Delegacia de Ielmo Marinho (29ªDP), prenderam, na tarde de ontem 20, quatro pessoas investigados por milícia privada e porte ilegal de arma de fogo, no município de Ielmo Marinho/RN. Entre os presos estão dois policiais militares da ativa.

De acordo com a investigação, um grupo armado estaria dentro da Câmara Municipal de Ielmo Marinho acompanhando uma sessão plenária. O grupo era usado para fazer a segurança pessoal de um dos parlamentares, além de ser usado para intimidar políticos de oposição. Quatro suspeitos foram abordados durante uma diligência da Polícia Civil. No local, dois homens estavam com armas e munições que pertenciam aos policiais militares integrantes do grupo criminoso.

O inquérito policial não foi finalizado e as investigações continuam pela Polícia Civil do RN.