Polícia prende homem que usava tornozeleira eletrônica no Parque das Rosas

O preso de justiça, por nome de Diego Lima Silva, foi preso pela Polícia Militar por envolvimento com o tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira, 04 de Janeiro de 2023, no Parque das Rosas, no bairro Santa Delmira, em Mossoró.

Segundo informações, os policiais da ROCAM do 2° BPM estavam em patrulhamento quando receberam informações que um indivíduo estava vendendo entorpecentes em um barraco abandonado.

De prontidão os Rocanianos foram até o local e abordaram Diego Lima. Em poder dele foram encontrados seis porções de cocaína, 28 pedras de crack, uma balança e meio litro de loló.

Diante dos fatos, Diego Silva que estava em liberdade monitorada através de tornozeleira eletrônica, recebeu voz de prisão e foi conduzido a DENARC para os procedimentos cabíveis.