Polícia prende homem por estuprar irmã de 10 anos no interior do RN

Um homem de 18 anos foi preso nesta quinta-feira (27), em Pau dos ferros, após estuprar a irmã de 10 anos. Ele foi detido por policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Pau dos Ferros (DEAM/Pau dos Ferros). Ele foi preso no Hospital Regional de Pau dos Ferros.

O suspeito, que teria cometido o crime no município de Pau dos Ferros, contra sua irmã mais nova, estava foragido desde o dia da denúncia a polícia. Nesta quinta, o suspeito sofreu um acidente na cidade de Itaú. No momento em que ele procurou atendimento no Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.