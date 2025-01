Polícia prende homem investigado por homicídio de barbeiro em Alto do Rodrigues

Policiais civis da 60ª Delegacia de Polícia de Pendências, da 61ª Delegacia de Polícia de Guamaré e da 5ª Regional de Macau prenderam, na manhã desta quinta-feira (16), um homem de 30 anos, investigado pelo homicídio de Josean Oliveira, barbeiro de Alto do Rodrigues. A prisão ocorreu no Sítio Pedrinhas, zona rural do município de Pendências, no interior do estado.

O crime aconteceu na noite de quinta-feira (09), na cidade de Alto do Rodrigues, quando Josean foi atingido por três disparos de arma de fogo na cabeça enquanto trabalhava em sua barbearia. Segundo informações, um homem armado entrou no estabelecimento, anunciou um suposto assalto e, em seguida, disparou contra a vítima. Josean ainda foi socorrido ao Hospital Municipal Maria Rodrigues de Melo e transferido para Mossoró, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária e de busca e apreensão, o suspeito confessou o crime, e a arma de fogo utilizada, um revólver calibre .38, foi apreendida. O homem foi conduzido à 5ª Regional de Macau, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do crime, com o objetivo de fornecer uma resposta à sociedade e esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

A população pode colaborar com a investigação por meio do Disque Denúncia 181, garantindo o anonimato do informante.