Polícia prende homem em flagrante por tentativa de homicídio em Areia Branca

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia (42ª DP) prenderam em flagrante um homem, de 64 anos, por tentativa de homicídio, na tarde de segunda-feira 25, no povoado de São Cristóvão, no município de Areia Branca, região da Costa Branca. A prisão aconteceu poucas horas depois do crime

Segundo informações, o investigado esfaqueou a vítima por causa de uma antiga desavença. O homem atingindo disse que foi surpreendido pelo agressor, que estava escondido e pulou sobre ele com uma faca em punho e desferiu um golpe no tórax. O homem preso alegou ter sido agredido a golpes de facão.

Após a prisão, foi expedido o Guia de Exame de Corpo Delito para que o acusado fosse levado no Instituto Técnico-Científico de Péricia. Logo após, definitivamente, foi levado para a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da Justiça.

A vítima foi regulada e levada as pressas para o HRTM – Hospital Tarcísio Maia. Ainda não há informações sobre o estado da vítima.