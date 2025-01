Polícia prende em flagrante suspeito por contrabando em Pau dos Ferros

Policiais civis da 53ª Delegacia de Polícia (DP) de Pau dos Ferros prenderam em flagrante, na última quarta-feira (22), um homem de 39 anos, pela suspeita da prática dos crimes de contrabando de cigarros, comercialização clandestina de gás de cozinha e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com as investigações, o suspeito estava vendendo clandestinamente gás de cozinha e contrabandeando cigarros em um estabelecimento comercial no bairro Manoel Deodato, em Pau dos Ferros. Durante diligências realizadas pelas equipes, a denúncia foi confirmada e o homem foi preso em flagrante.

Além dos crimes identificados no momento da prisão, o suspeito é investigado por possível envolvimento com o tráfico de drogas na região.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.