Polícia pede que repórter argentina assaltada no Catar escolha a pena do ladrão

A polícia de Doha, no Catar, pediu para que a jornalista argentina Dominique Metzger escolha a sentença do ladrão que a roubou durante uma entrada ao vivo na sexta-feira (18). A repórter da emissora “Todo Noticias” estava nas ruas da capital catari quando percebeu que sua carteira com documentos, dinheiro e cartões havia sido furtada.

Nas redes sociais, Metzger relatou o ocorrido e revelou que, ao chegar à delegacia para fazer um boletim de ocorrência, foi levada para um setor destinado apenas para mulheres. Lá, um dos policiais a questionou sobre qual ela acreditava que deveria ser a pena do ladrão.

“O que quer que a justiça faça com isto? Porque vamos encontrá-lo, há câmeras de alta definição em todos os lugares”, teriam perguntado os oficiais.

“Eu pensei ter entendido mal a tradução, mas não: ficaram me perguntando que pena eu queria para o ladrão, se eu queria que ele fosse condenado a 5 anos de prisão, se eu queria que ele fosse deportado”, relatou a jornalista.