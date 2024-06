Polícia Militar recupera objetos furtados em uma barraca do Cidadela

No inicio da manhã de terça-feira (18) o COPOM recebeu uma denúncia de um comerciante, informando que sua barraca, localizada no Polo Cidadela, havia sido arrombada e que teriam levado todos os materiais.

Diante das informações, os agentes conseguiram identificar um veículo que foi usado para transportar todo o material. Logo, conseguiram chegar em um motorista de aplicativo, que informou o endereço de destino dos pertences do comerciante.

A dona do local onde o material foi encontrado informou aos policiais que havia comprado a uma pessoa pelo Facebook, e que havia feito um Pix no valor de R$ 2.000,00 reais para essa pessoa como pagamento do material.

Todo o material foi conduzido a Delegacia de Plantão e apresentado a autoridade policial para os procedimentos cabíveis.